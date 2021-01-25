Edirne'de köylerdeki içme suyu kuyularında ihtiyaç duyulan enerji güneşten sağlanacak
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Edirne'de köylerdeki içme suyu kuyularında ihtiyaç duyulan enerji güneşten sağlanacak

25.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:26
Edirne'de köylerdeki içme suyu kuyularında ihtiyaç duyulan enerji güneşten sağlanacak

Edirne'nin İpsala ilçesinde, elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak için su kuyularının başına güneş enerji sistemleri kuruluyor.

Edirne'nin İpsala ilçesinde, elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak için su kuyularının başına güneş enerji sistemleri kuruluyor.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, köylerin içme suyu kuyularına güneş enerji sistemi kurulumu yapımına Aliçopehlivan köyünden başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, güneş enerjisinin temiz bir enerji kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Kurulum çalışmalarının Köylere Hizmet Götürme Birliği marifetiyle gerçekleştirildiğini aktaran Güngör, güneş enerji sistemleri sayesinde elektrik fiyatlarından tasarruf sağlanacağını dile getirdi.

Örnek bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Güngör, şöyle devam etti:

"Temiz enerji olan güneş enerjisi ile içme suyu elektrik sarfiyatında yüzde 30 oranında tasarruf sağlanacaktır. Örnek teşkil edecek bu sistemin 3-4 yıl arasında kendini amorti edeceği öngörülmektedir. Güneş enerjisi ve diğer rüzgar ve su enerjisi sistemlerinin yapımının özellikle İpsala da tarımsal sulama kooperatiflerine örnek teşkil etmesini, kooperatiflerin en yüksek gideri olan elektrik maliyetlerini ve vatandaşların tarımsal faaliyetlerindeki giderlerini minimum seviyeye düşmesini istiyoruz. Bu konuda üniversitemiz bünyesinde de çalışmalar yapmak istiyoruz."

Güngör, projenin hayata geçirilmesine destek veren Edirne Valisi Ekrem Canalp'e teşekkür ederek, yapım çalışmaları Koyuntepe köyüyle devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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