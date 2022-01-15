Edirne'de köylerde Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor

EDİRNE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka yoğunluğu yüksek iller arasında yer alan Edirne'deki mobil ekipler, köylerde yerinde aşı yaparak toplumsal bağışıklığın oluşması için mücadele ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan son verilere göre Edirne'de, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya göre arttı.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 kent arasında yer alan Edirne'de, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 428,44 oldu. Kentteki mobil sağlık ekipleri köy köy gezerek aşı yapıyor.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İpsala Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı ekiplerin köylere giderek sırası gelenlere aşı yaptığı belirtildi.

Salgının kontrol altına alınması için etkin aşılamanın önemli olduğu aktarılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisini yenmenin en önemli silahı, toplum geneli yapılacak Kovid-19 aşılamasıdır. İpsala Toplum Sağlığı Merkezi Mobil Aşılama Ekibi tarafından Tevfikiye ve Karaağaç köylerinde Biontech ve Sinovac Kovid-19 aşılarının uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca rahatsızlıkları nedeniyle köyde kurulan toplu aşılama noktasına gelemeyen vatandaşlarımız aşıları yapılmak üzere evlerinde ziyaret edilmiştir." denildi.