Edirne'de köy yollarında kar küreme çalışmaları sürüyor
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Edirne'de köy yollarında kar küreme çalışmaları sürüyor

15.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:30
Edirne'de köy yollarında kar küreme çalışmaları sürüyor

Edirne'de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından karla kaplanan köy yollarında kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Edirne'de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından karla kaplanan köy yollarında kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Yağışın başladığı andan itibaren çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma mesailerine devam ediyor.

Ulaşıma kapalı köy yolunun bulunmadığı kentte, kar küreme ve yol genişletme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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