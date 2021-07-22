Edirne'de "köy meydanında kurban eti ikramı" geleneği bir asırdır yaşatılıyor
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Edirne'de "köy meydanında kurban eti ikramı" geleneği bir asırdır yaşatılıyor

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyünde bir asırdır yaşatılan gelenekle pişirilen kurban etleri köy meydanında dağıtılıyor.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyünde bir asırdır yaşatılan gelenekle pişirilen kurban etleri köy meydanında dağıtılıyor.

Köyde kurban kesen vatandaşların getirdiği etler pişirilip, köy halkına ve misafirlere ikram ediliyor.

Yağcılı köyü muhtarı Süleyman Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda et ikramı geleneğini yaklaşık bir asırdır devam ettirdiklerini söyledi.

Vatandaşların kurbanının bir kısmını köy meydanındaki pişirme alanına getirdiğini anlatan Akın, "Etler burada kuşbaşı şeklinde hazırlanıp, harmanlanıyor ve kazanlarda pişiriliyor. Sonra, caminin hoparlöründen anons edilerek köy halkı alana davet ediliyor. Dua edildikten sonra köy halkının yanlarında getirdiği kaplara pişirilen etler konuluyor." dedi.

Köy sakinlerinden Gökhan Taş da pişirilen etlerin tüm köy halkına dağıtıldığını belirterek, "Kurban kesen kesmeyen herkes bu etten alıyor. Hepsinden Allah razı olsun, Allah kabul etsin." diye konuştu.

Ali Konak ise Kurban Bayramı'nda ekonomik durumu iyi olan olmayan herkesin bu geleneği yaşattığını, isteyen herkesin evine et götürebildiğini söyledi.

Edirne'de 'köy meydanında kurban eti ikramı' geleneği bir asırdır yaşatılıyor
Edirne'de 'köy meydanında kurban eti ikramı' geleneği bir asırdır yaşatılıyor
Edirne'de 'köy meydanında kurban eti ikramı' geleneği bir asırdır yaşatılıyor
Edirne'de 'köy meydanında kurban eti ikramı' geleneği bir asırdır yaşatılıyor
Edirne'de 'köy meydanında kurban eti ikramı' geleneği bir asırdır yaşatılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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