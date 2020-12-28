Edirne'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlaline müsaade edilmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edirne'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlaline müsaade edilmiyor

28.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:32
Edirne'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlaline müsaade edilmiyor

Edirne'de emniyet ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlali edenleri sık sık uyararak 1,5 metrelik sosyal mesafenin korunmasını sağlıyor.

Edirne'de emniyet ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlali edenleri sık sık uyararak 1,5 metrelik sosyal mesafenin korunmasını sağlıyor.

Kentte maske ve mesafe kuralına yönelik denetimler sürüyor.

Hafta sonu uygulanan kısıtlamanın ardından sokağa çıkanlar, banka, PTT ve fatura ödeme merkezlerinin önünde yoğunluk oluşturdu.

Emniyet ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı durumlarda vatandaşları uyararak ihlallerin önüne geçmeye çalışıyor.

Vatandaşlardan Fatma Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedbirlerin toplum sağlığı için gerekli olduğunu belirterek, "Maske ve mesafeye mutlaka uyulmalı. Ben tüm kurallara her zaman dikkat ediyorum. Uymayanlar da kurallara riayet ederlerse daha iyi duruma gideriz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Ryan Babel Ömer Bayram Samet Aybaba Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Elazığ Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlaline müsaade edilmiyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:37:09. #1.14#
title