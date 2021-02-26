Edirne'de Kovid-19 döneminde "yaşlılara özel" egzersiz etkinliği düzenleniyor

Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların aktivitelerini artırmak amacıyla egzersiz etkinliği düzenleniyor.

Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde bu yaş grubundaki vatandaşlara 11.00 - 12.00 saatlerinde Keşan Belediyesi Spor Koordinatörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Mürüvvet Buruk tarafından egzersiz yaptırılıyor.

Salgın döneminde spordan ve sosyal hayattan uzak kalanlar için açık havada spor etkinlikleri salı ve perşembe günleri düzenlenecek.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, spor yapan vatandaşları ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, bir yıldır devam eden salgından en çok 65 yaş üzerindeki vatandaşların etkilendiğini söyledi.

Egzersiz etkinliğine tüm vatandaşları beklediklerini aktaran Helvacıoğlu, "Spor hayatımızın önceliği, yaşam tarzımız olmalı. Hem fiziksel hem de psikolojik anlamda güçleniyoruz. Tüm spor alanlarımız yenileniyor, tadilatta. Herkesi salı ve perşembe günleri düzenleyeceğimiz etkinliğimize davet ediyoruz. Pandemi konusunda biraz daha dikkatli olalım. Allah'ın izniyle bu kötü günleri hep birlikte atlatacağız." diye konuştu.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Andaç Gedik de salgın döneminde hareketsiz kalındığını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı hocamız eşliğinde egzersiz yapmaya davet ediyoruz. Hareketli bir yaşam için katılımlarınızı bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci