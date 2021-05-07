Edirne'de Kovid-19 değerlendirme toplantısı yapıldı

Edirne'de, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme toplantısı yapıldı.

Edirne'de, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme toplantısı yapıldı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda kent genelinde Kovid-19'la mücadele kapsamında yapılan çalışmalar görüşüldü.

Alınan önlemlerin konuşulduğu toplantıda, Kovid-19 aşılama çalışmaları, özellikli izlemler, Kovid-19 telefon danışma hatları ve diğer birinci basamak sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Toplantıya, sağlık müdürleri, başhekimler ve sağlık yöneticileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar