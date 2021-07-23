Edirne'de Kovid-19 aşılama programı bayramın son gününde de sürüyor

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama programı bayramın dördüncü gününde de devam ediyor.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama programı bayramın dördüncü gününde de devam ediyor.

Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız üzerinden randevu alan vatandaşlar, tüm hastane ile aile sağlığı merkezlerine gelerek Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırabiliyor.

Kovid-19 aşılarının uygulandığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde aşıya yoğun ilgi, bayram tatili süresince de devam etti.

İlk doz aşısını olan Kubilay Akarca, AA muhabirine, aşı olmayanların toplum sağlığı için bir an önce aşılarını olması gerektiğini söyledi. Aşıdan korkulmaması gerektiğini belirten Akarca, " 'Yarın gelin ikinci dozu yapalım' deseler gelirim." dedi.

İkinci doz aşısını olan Tahir Büyükpiliç de sağlık için herkesin çalıştığını belirterek, "Aşı olmayanlar bir an önce olsunlar, salgın hızla yayılıyor." diye konuştu.

İkinci doz aşısını olan Zeynep Yaprak ise herkesin kendisi, ailesi ve toplum sağlığı için aşısını olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci