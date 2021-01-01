Edirne'de koruma altındaki karacayı avlayan kişiye 9 bin 685 lira ceza yazıldı
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Edirne'de koruma altındaki karacayı avlayan kişiye 9 bin 685 lira ceza yazıldı

01.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:02
Edirne'de koruma altındaki karacayı avlayan kişiye 9 bin 685 lira ceza yazıldı

Edirne'de, koruma altındaki yaban hayvanlarından olan karacayı avlayan kişiye 9 bin 685 lira ceza uygulandı.

Edirne'de, koruma altındaki yaban hayvanlarından olan karacayı avlayan kişiye 9 bin 685 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve güvenlik güçleri, karaca vurulduğu ihbarını değerlendirdi.

Ekipler, gerçekleştirdikleri çalışma neticesinde kaçak avlanan kişiyi tespit etti.

Şüpheliye, koruma altındaki yaban hayvanını vurmaktan ve yasak günde avlanmaktan bin 256 lira idari, 1 karaca ve 3 tahtalı türü güvercin vurmaktan 8 bin 429 lira olmak üzere toplam 9 bin 685 lira ceza yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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