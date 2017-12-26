Edirne'de Korsan Taksiler Arttı İddiası

Taksici esnafı Erdal Çağlayan, bir restoranda Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na başkan adaylığını açıkladı. Çağlayan konuşmasında, "Edirne'de korsan takside yüzde 100'ün üzerinde artış var" dedi.



Çağlayan, korsan taksi konusunda yüzde 100'ün üzerinde bir artışın olduğunu iddia ederek, "Bu süreçte hepimiz araçlarımızı ÖTV indiriminden yararlanarak değiştirdik. Odamız şunu yapabilirdi, 2 araç aldığın zaman filo indiriminden yararlandırılabilirdi. Burada sorumluluk alarak oda bunu yapabilirdi. 3'er bin TL indirimle çok rahat alabilirdik. Ama hepimiz gidip bireysel aldık araçlarımızı. Mesela biz durak olarak gidip toplu alsaydık araçlarımızı toplu filo indiriminden yararlanabilirdik ve güzel olabilirdi. Bunları eleştirmek bizim hakkımız. Malum korsan taksi olayımız var. Şehrimizde 4 yıl önceyle şu anki süreye baktığımızda korsan takside yüzde 100'ün üzerinde artış var. Bunu hepimiz yaşıyor ve görüyoruz. Gündemden hiç düşmemesi gereken bir konuydu ama hiçbir zaman gündeme gelmedi. Her gün artarak bu korsan taksiler içimizde fink atıyorlar. Bunun sorumlusu ben değilim, benim hakkımı korumakla yükümlü olan oda yöneticileridir" diye konuştu. - EDİRNE