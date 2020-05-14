Edirne'de koronavirüsten hayatını kaybeden eczacı iş yerinin önünde anıldı Edirne Eczacılar Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşları Süreyya Zıpkınkurt'u, eczanesinin önünde andı.

Edirne Eczacılar Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşları Süreyya Zıpkınkurt'u, eczanesinin önünde andı.

Eczacılar Odası Başkanı Fahri Uygar Güler, burada yaptığı açıklamada, 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla, salgında hayatını kaybeden meslektaşları için saygı duruşunda bulunduklarını söyledi.

Eczacıların halk sağlığı için fedakarca hizmet verdiğini ifade eden Güler, vefat eden meslektaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Zıpkınkurt'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Güler, "Çok yakın bir süreçte kaybettiğimiz Süreyya ağabeyimizin eczanesinin önünde saygı duruşunda bulunarak onun anısını yad ettik. Bu vesileyle kendisine ve diğer kaybettiğimiz meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine de sabırlar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA