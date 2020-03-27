Edirne'de koronavirüsle mücadelede "psikolojik destek hattı" oluşturuldu Edirne Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "psikolojik destek hattı" oluşturuldu.

Edirne Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "psikolojik destek hattı" oluşturuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, insanların kriz anlarında üzgün, stresli ya da korkmuş hissedebileceği belirtildi.

Bu gibi durumlarda güvenilir, alanında uzman sağlık çalışanı ve danışmanla konuşmanın faydalı olacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgını esnasında stresle baş edebilmenize yardımcı olacak sosyal destek hattı oluşturulmuştur. Psikososyal destek ekibimiz bir telefon kadar yakınınızda. Hafta içi 09.00-17.00 saatlerinde 0 (284) 2143008 numaralı hattan hizmet alabilirsiniz. Salgın hastalık sürecinde ortaya çıkabilecek olası psikolojik tepkiler nelerdir? Kendinizi iyi hissetmek için neler yapabilirsiniz? Çocuğunuza koronavirüsü nasıl anlatabilirsiniz? Baş etme becerilerinizi nasıl güçlendirebilirsiniz? Koronavirüsle ilgili destek almak için bizi arayabilirsiniz. Psikososyal destek için yanınızdayız. Yan yana olmasak da bir telefonunuz yeter. Evinde kal Edirne."

Kaynak: AA