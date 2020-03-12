Edirne'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında, cadde ve sokaklar, parklar, toplu taşıma araçları, duraklar, camiler ve okullarda dezenfekte işlemleri yapıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında, cadde ve sokaklar, parklar, toplu taşıma araçları, duraklar, camiler ve okullarda dezenfekte işlemleri yapıldı.

Keşan'da belediyeye bağlı ekipler, koronavirüse karşı önlemlerini arttırırken, şehir genelindeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkarken, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki özel kıyafetli ekipler, park, toplu taşıma araçları, durak, cami ve okullarda dezenfekte işlemleri yaptı.

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, çalışmaları yerinde inceledi. Gergin, Koronavirüse karşı önlem amaçlı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarla vatandaşlarımızda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak istiyoruz. Bu çalışmalar kenti bütünüyle virüs tehlikesinden koruyacak diye bir durum yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Burada vatandaşlarımıza da sorumluluklar düşüyor. Tüm kurumlarımız ile birlikte çalışıyoruz. Toplu taşıma araçları ve yaşam alanlarını dezenfekte ediyoruz. Halkımız müsterih olsun. Önlemlerimizi ciddiyetle alıyoruz dedi.'ÖNCELİK TOPLU TAŞIMA VE YAŞAM ALANLARININ'Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mahmut Yıldırır ise dezenfekte ilaçlamasında toplu taşıma ve yaşam alanlarına öncelik verdiklerini ifade ederek, Toplu taşıma araçlarının şoförlerinden temizlik ve hijyen çalışmalarını arttırmalarını istedik. Bizde virüse etki eden dezenfektan kullanarak, araçları ilaçlıyoruz dedi.

S.S. 25 Nolu Keşan Şehiriçi Minibüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Ertan Erkan da, toplu taşıma aracı şoförleri olarak gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Kaynak: DHA