Edirne'de koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 129 kişiye 377 bin 100 lira ceza

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 129 kişiye 377 bin 100 lira ceza uygulandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 129 kişiye 377 bin 100 lira ceza uygulandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri 29 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında, alınan tedbirlere yönelik çok sayıda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan, misafirlik ziyaretinde bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 129 kişiye 377 bin 100 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel