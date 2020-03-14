Edirne'de 'koronavirüs' fırsatçılarına ağır yaptırım uygulanacak
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Edirne'de 'koronavirüs' fırsatçılarına ağır yaptırım uygulanacak

EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Edirne Ticaret Borsası, Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve son olarak Türkiye'de de 5 vaka tespit edilen koronavirüs ile ilgili ticarette fahiş fiyat uygulamasına giden esnafa ağır yaptırımlar uygulayacak.

14.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:53
Edirne'de 'koronavirüs' fırsatçılarına ağır yaptırım uygulanacak

EDİRNE Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Edirne Ticaret Borsası, Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve son olarak Türkiye'de de 5 vaka tespit edilen koronavirüs ile ilgili ticarette fahiş fiyat uygulamasına giden esnafa ağır yaptırımlar uygulayacak. ETSO  Başkanı Recep Zıpkınkurt, fahiş fiyat uygulayan oda üyesini tespit etmeleri halinde aidatın 10 katına kadar para cezası ve ticareti askıya alma yetkilerinin olduğunu söyledi.

ETSO Yönetim Kurulu, koronavirüs ile ilgili ticarette fahiş fiyat uygulamasına gidilmesini önlemek için ağır yaptırımları getirdi. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenlenen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, denetimlerini sıklaştırdıklarını ve bir WhatsApp şikayet hattı oluşturduklarını söyledi. Söz konusu şikayet hattına gelen tüm başvuruların değerlendirileceğini söyleyen Zıpkınkurt, yapılan denetimlerde fahiş fiyat uygulayan oda üyesine rastlamaları halinde de ağır cezalar uygulayacaklarını dile getirdi.

'EN AĞIR CEZAYI VERMEYE HAZIRIZ'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) fahiş fiyat uygulamasıyla ilgili bir çalışma başlattığını ifade eden Zıpkınkurt, "Malum, gündemimiz koronavirüs. Bununla alakalı olarak da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın Türkiye'deki tüm odalarımızın üyeleriyle ilgili yaptığı çalışmalarda fahiş fiyat uygulayan üyelerle ilgili bir çalışma yapılıyor. Biz de Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak umuyoruz ki Edirne'de üyelerimizden bu tür davranışlar gösteren üyelerimiz yoktur diye tahmin diyorum. Ama bu tür fahiş fiyat uygulaması yapan üyelerimizi de tespit ettiğimiz takdirde kurum olarak en ağır cezayı vermeye hazırız" dedi.WHATSAPP ŞİKAYET HATTI OLUŞTURULDUKonuyla ilgili bir WhastApp şikayet hattı oluşturduklarını söyleyen Zıpkınkurt, "Tüm disiplin kurullarımız, yönetimimiz ve meclisimizle beraber çalışmalarımıza başladık. Bir WhatsApp şikayet hattı oluşturduk, oraya gelen şikayetleri anında değerlendiriyoruz. Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte üyelerimizin denetimini yapmaya başladık. Umuyorum Edirne'de böyle bir fahiş fiyat uygulayan üyemiz çıkmaz ve biz de Edirne olarak bu durumda kötü olarak anılmayız. Bununla ilgili aidatın 10 katına kadar para cezası verme yetkimiz var. Ticaretini askıya alma yetkisi var disiplin kurulunun. En ağır cezalar uygulanacaktır bu konuda" diye konuştu.TUR OPERATÖRLERİNE SESLENDİYaklaşık 16 gündür göçmen akınıyla anılan Edirne'de, kent merkezinde herhangi bir mülteci yoğunluğunun olmadığını da ifade eden Zıpkınkurt, "Edirne'de bugün itibariyle şehir merkezinde hiç mülteci yok. Karaağaç bölgesinde bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'nda kontrollü bir şekilde mülteciler barındırılıyor. Ancak şehir merkezine hiç mültecinin girmesine izin verilmiyor. Dolayısıyla şehir bu konuda rahat. Vatandaşlarımız huzurlu. O nedenle, gelecek misafirler için de bir sıkıntı yok. Dolayısıyla Edirne'yi ziyaret etmek isteyen, Edirne'ye günü birlik tur düzenleyen firmalarımıza çağrıda bulunalım. Edirne'de hem koronavirüs anlamında bir sıkıntı yok, hem de mülteci ve sığınmacı anlamında Edirne'nin şehir merkezi ve tarihi bölgelerinde sığınmacılar yok" ifadelerini kullandı.EDİRNE TİCARET BORSASI: HAKSIZLIK YAPANLARA GEREKEN CEZALAR VERİLECEKEdirne Ticaret Borsası'ndan da yazılı yapılan açıklamada, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade ederek ticari ürünlerde haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği hakkında şikayet alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bu çerçevede; çalışma alanımız içerisinde bu tür işletmelerin tespit edilmesi halinde, Disiplin Kurulu'na sevk edilerek haklarında 'Oda ve borsa üyelerine verilecek disiplin ve para cezaları ile disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu hakkında yönetmelik' hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler başlatılacaktır. Böyle bir tutum içine girenler hem hukuka hem örf ve adetlerimize hem de ahlaki değerlerimize aykırı davranmış olacaktır. Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmaları çalıştırılacak ve bu haksızlıkları yapan firmalara gereken cezalar verilecektir. Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalınmayacaktır. Bize verilen yasal haklar çerçevesinde, Edirne halkının ve üyelerimizin haklarını sonuna kadar koruyacağız."


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Kaynak: DHA

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