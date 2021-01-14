Son dakika! Edirne'de koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

Edirne'de koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

EDİRNE'de, sağlık çalışanlarına bu sabah saatlerinden itibaren Covid-19 aşısı uygulanmasına başlandı. İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, aşının yan etkisi olmadığını belirterek, "Olduğumuz aşı inaktif, yan etkisi oldukça düşük. Güvenilir bir aşı, o yüzden kimse tedirgin olmasın, rahatlıkla aşınızı olabilirsiniz. 'İnşallah koronasız günler yakındır' diyoruz" dedi.

Çin'den getirilen koronavirüs aşısı 'CoronaVac', Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurulumu Laboratuvarları'nda yapılan güvenlik testlerinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın tam donanımlı soğuk hava araçlarıyla, 2 ila 8 derecede tutularak 81 ildeki Halk Sağlığı Genel Müdürlükleri'ne dağıtıldı. Yurt genelinde olduğu gibi Edirne'de de bu sabah erken saatlerden itibaren, aşılar sağlık çalışanlarına vurulmak üzere hastanelere gönderildi. Edirne'de ilk etapta Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne ( MHRS) kayıt yaptıran 650 sağlık çalışanına Covid-19 aşısı yapılacak. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde 12 odada uygulanan Covid-19 aşı uygulamasına katılan İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, aşı yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldırım, aşısının yan etkisi olmadığını söyledi. Aşı uygulamasının ilçelerde de başladığını belirten Yıldırım, "Sağlık çalışanları sisteme tanımlandı. Arkadaşlar randevularını alıyorlar ve bizler hastanelerimizde, toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezlerimizde, ilçe sağlık müdürlüklerimizde bu aşıları yapabiliyoruz" dedi.

'KİMSE TEDİRGİN OLMASIN'

Aşının güvenilir olduğunu, bu nedenle kimsenin tedirgin olmaması gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Aşı inaktif, yan etkisi oldukça düşük. Güvenilir bir aşı, o yüzden kimse tedirgin olmasın, rahatlıkla aşınızı olabilirsiniz. 'İnşallah koronasız günler yakındır' diyoruz. Aşılarımızı olsak da maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bu iş, sonlanana kadar aşı olsak bile kurallara riayet edeceğiz. Birbirimizi, sevdiklerimizi ve toplumumuzu koruyacağız " diye konuştu.

Bugün, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde MHRS sistemine kayıtlı olan 650 sağlık çalışanından 380'ni aşılarını yaptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY