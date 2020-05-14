Edirne'de korona virüsten ölen eczacı 'Eczaneler Günü'nde' anıldı
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Edirne'de korona virüsten ölen eczacı 'Eczaneler Günü'nde' anıldı

Edirne'de korona virüsten ölen eczacı 'Eczaneler Günü'nde' anıldı Edirne'de, korona virüsten hayatını kaybeden eczacı, 'Eczaneler Günü'nde' iş yeri önünde meslektaşları tarafından anıldı.

Edirne'de korona virüsten ölen eczacı 'Eczaneler Günü'nde' anıldı
14.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:58

Edirne'de korona virüsten ölen eczacı 'Eczaneler Günü'nde' anıldı

EDİRNE - Edirne'de, korona virüsten hayatını kaybeden eczacı, 'Eczaneler Günü'nde' iş yeri önünde meslektaşları tarafından anıldı. Edirne Eczacılar Odası Başkanı Uygar Güler, Kovit-19 pandemi sürecinden dolayı bu yıl eczacılık gününü buruk kutladıklarını söyledi. Edirne Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Korona virüsten hayatını kaybeden Eczacı Süreyya Zıpkınkurt'un Kutlutaş'taki eczanesi önünde bir dakikalık Saygı Duruşu'nda bulundu.

14 Mayıs Bilimsel Eczacılığın 181'nci yıldönümü Edirne'e törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk töreninde Edirne Eczacılar Odası ve Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından Anıta çelenk sunuldu ardından Saygı Duruşu'nda bulunuldu.

Oda Başkanı Uygar Güler, bilimsel eczacılığın 181'ncı yılını Türkiye'de bu yıl Kovit-19 pandemi sürecinden dolayı buruk bir şekilde kutladıklarını söyledi.

Güler, "Meslektaşlarımız 7-24 halk sağlığı görevi vermeye devam ediyorlar. Görevimizin başındayız. Ne yazık ki bu süreçte birer birer eksildik. Edirne'deki Doruk Eczanesi sahibi Eczacı Süreyya Zıpkınkurt'u kaybettik. Türkiye genelinde özellikle İstanbul'da meslektaşlarımızı ve teknisyenlerimizi kaybettik. Halk sağlığı için her zaman görevimizin başında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kovit-19 sürecinde eczanelerdeki ilaç talebi konusunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, çeşitli vitamin ve besin destekleri talepleri olduğunu söyledi. Güler, vatandaşların bu süreçte maske takmaya özen göstermelerini istedi.

Edirne'de korona virüsten ölen eczacı 'Eczaneler Günü'nde' anıldı

Kaynak: İHA

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