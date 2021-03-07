Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı
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Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı

07.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritada geçen haftaya göre korkutan artış yaşanan ve çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıklaştırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritada geçen haftaya göre korkutan artış yaşanan ve çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıklaştırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 20-26 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının yüz binde 107,43 olarak kaydedildiği Edirne'de, 27 Şubat-5 Mart verilerinde korkutan artış yaşandı ve vaka sayısı yüz binde 180,01'e ulaştı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge kapsamında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne'de bugün sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildi.

Kısıtlama kapsamında kent merkezinde polis ekipleri tarafından hemen hemen her kavşakta uygulama gerçekleştirildi. Ekipler araçları durdurup araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, çocuk oyun gruplarının bulunduğu çocuk parkları ile halkın yoğun olarak kullandığı tüm genel parklar halkın kullanımına kapatılması kararı aldı. Etrafı şeritlerle kapatılan park bölgelerinde polis ekipleri devriye görevi yapıyor.

Edirnelilerin ise, sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü. - EDİRNE

Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı
Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı
Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı
Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı
Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı
Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

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