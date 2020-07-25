Edirne'de korku dolu anlar Edirne'de otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki dükkanın içerisine savrulan ve ardından alev topuna dönen motosikletin sürücüsü vatandaşlar tarafından sürüklenerek son anda kurtarıldı.

Edirne'de otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki dükkanın içerisine savrulan ve ardından alev topuna dönen motosikletin sürücüsü vatandaşlar tarafından sürüklenerek son anda kurtarıldı.

Alev topuna döndü

İddialara göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yol kenarında bulunan bir işletmenin içine savruldu. İşletmenin camları kırılırken motosiklet biranda alev topuna döndü.

Sürüklenerek kurtarıldı

Yaralı motosiklet sürücüsü Yasevim ilgüz'ün alevlerin yanında olduğunu gören vatandaşlar, sürücüyü sürükleyerek olay yerinden uzaklaştırdı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ambulans ekipleri de yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün de gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA