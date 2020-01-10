Edirne'de köprüden devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Keşan ilçesinde köprüden devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Keşan ilçesinde köprüden devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Keşan'dan İpsala istikametine giden Bilen Dönmez idaresindeki 59 SD 910 plakalı tır, yolun 1. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce köprüdeki demir bariyerlere, ardından yaklaşık 4 metre yüksekten dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Dönmez, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.