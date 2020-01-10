Edirne'de köprüden devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Edirne'de köprüden devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Keşan ilçesinde köprüden devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

10.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:02
Edirne'de köprüden devrilen tırın sürücüsü yaralandı

ilçesinde köprüden devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Keşan'dan istikametine giden Bilen Dönmez idaresindeki 59 SD 910 plakalı tır, yolun 1. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce köprüdeki demir bariyerlere, ardından yaklaşık 4 metre yüksekten dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Dönmez, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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