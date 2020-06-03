Edirne'de köpek ve kedilerin zehirlendiği iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Edirne'de köpek ve kedilerin zehirlendiği iddiası

İpsala ilçesinde 4 kedi ile 1 köpeğin zehirlenerek öldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Edirne'de köpek ve kedilerin zehirlendiği iddiası
03.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:28

İpsala ilçesinde 4 kedi ile 1 köpeğin zehirlenerek öldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Köprü Mahallesi'nde köpek ile 4 kedinin öldüğünü gören vatandaşlar durumu polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, hayvanları alarak ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

Vatandaşların "Hayvanları bir kişinin zehirlediği" ve "Daha fazla kayıp hayvanın olduğu" iddiası üzerine de polis ekipleri çevredeki kameralarını incelemeye başladı.

Beslediği kedilerin telef olduğunu ileri süren Hüseyin Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor durumda olan sokak hayvanlarının bakımıyla ilgilendiğini söyledi.

Kedilerinden 4'ünün telef olduğunu 8 kedisinin ise kayıp olduğunu ileri süren Bülbül, "Daha önce de benzer durumlar yaşandı. Emniyete şikayette bulunduk, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı, telef olan bir kediyi incelemek için aldı. Bu durumu TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel'e de bildirdik." dedi.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma (KEHAYKO) Derneği Başkanı Sevinç Cebeci de İpsala ilçesinde üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

Hayvanseverler olarak insanların en sadık dostlarına yapılanları kınadıklarını belirten Cebeci, şunları kaydetti:

"Bu durumlar Keşan'da da yaşandı, hayvanlara şiddet ve kötü muamele devam ediyor. Sokak hayvanlarına yapılanların artık son bulmasını istiyoruz. İpsala'da sokak hayvanlarına özel rehabilite ve bakım merkezi oluşursa bu tür olayların yaşanmayacağını en azından koruma altında olacaklarını düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Haber
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Haber
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
Tarihi Roma sütununun üzerine inşa edilen cami tepki çekiyor
Günlük burç yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi
Barcelona'nın koronavirüs testi pozitif çıkan 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçlarını gizlediği iddia edildi
Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu
Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Donald Trump Adnan Menderes Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Tilbe Saran Haldun Dormen
Spor Falcao Ozan Kabak Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Edirne'de köpek ve kedilerin zehirlendiği iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 18:28:15. #1.14#
title