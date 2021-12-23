Kömürlüğe yapılan operasyonda 117 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Kömürlüğe yapılan operasyonda 117 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kömürlüğe yapılan operasyonda 117 şişe kaçak içki ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de bir evin bodrum katındaki kömürlüğe düzenlenen operasyonda 117 şişe kaçak içki ve çok sayıda ürün ele geçirildi.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de bir evin bodrum katındaki kömürlüğe düzenlenen operasyonda 117 şişe kaçak içki ve çok sayıda ürün ele geçirildi.

Edirne'de şüpheli C.D.'nin ikametinin kömürlük olarak kullandığı bölümde polis ekiplerince yapılan aramada 117 şişe kaçak içki, tütün malzemesi ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan aramada 117 şişe kaçak içki, 84 bin sigara kağıdı, 60 adat elektronik sigara, 90 paket sigara, 30 paket pipo tütünü, 280 adet çikolata, 684 adet kahve, 40 adet gazlı içeceklerden oluşan farklı marka ve gramajlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli C.D. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - EDİRNE

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