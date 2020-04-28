Edirne'de KOBİ'lere "Nefes Kredisi" imkanı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Nefes Kredisi"nin ülke ekonomisine "nefes" olacağını bildirdi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Nefes Kredisi"nin ülke ekonomisine "nefes" olacağını bildirdi.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zıpkınkurt, Denizbank işbirliği ile hayata geçecek "Nefes Kredisi" ile ilgili Denizbank Edirne Şubesi Müdürü Tayfun Güç ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Zıpkınkurt, "Nefes Kredisi"ni desteklediklerini belirtti.

Kredinin üyelerine hayırlı olmasını dileyen Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Odamıza kayıtlı üyelerden cirosu 0-3 milyon lira olan işletmeler 50 bin lira, 3-25 milyon lira olan işletmeler 100 bin liraya kadar finansman imkanından faydalanabilecekler. Çatı kuruluş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, 365 oda ve borsanın katkılarıyla, Denizbank işbirliği ile hayata geçecek olan Nefes Kredisi, bu zor dönemde ülkemiz ekonomisine bir 'nefes" olacak."

Kaynak: AA