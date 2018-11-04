Edirne'de Kitap Takası Etkinliği

Edirne'de, Edirne Kitap Okur Grubu tarafından kitap takası etkinliği düzenlendi.

Kentteki bir kafede gerçekleşen etkinliğe katılan kitapseverler kütüphanelerindeki bazı kitapları etkinlik kapsamında takas etti.

Edirne Kitap Okur Grubu Üyesi Fatih Altun, kitap okuma alışkanlığını artırmak ve kitapseverlerin farklı kitaplara para ödemeden ulaşabilmesi için takas etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe kitapseverlerin ilgi gösterdiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Üçüncü kez kitap takas etkinliğini düzenliyoruz. Burada birkaç amaç var. Bunlardan bir tanesi kitap okuma konusunda insanların farkındalığını arttırmak ve kitap okuma alışkanlığını geliştirmek. Çocuklara kitap sevgisini aşılamak. Bu kafe aynı zamanda geri dönüşümü de sergileyen bir kafe olduğu için burada etkinliğimizi yaptık. Takas ile geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Ormandan daha az ağaç kesiliyor, kitaplar el ele dolaşıyor ve böylece tüketimi azaltmış oluyoruz."