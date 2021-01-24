Edirne'de kısıtlamayı ihlal ederek avlanan 2 kişiye ceza yazıldı

Edirne'de yasağı ihlal ederek avlanan 2 kişiye para cezası uygulandı.

Edirne'de yasağı ihlal ederek avlanan 2 kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi ekiplerince, koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.

Meriç'in Büyükaltıağaç köyünde Ergene Nehri'nin taşkın sahasında tekneyle avlanan 2 kişiye, yasak günde avlandıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı ve haklarında işlem başlatıldı.

Ekipler ses cihazına, avcıların kullandığı 12 mühre ördeğe ve vurulan 2 ördeğe el koydu. DKMP ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı