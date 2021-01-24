Edirne'de kısıtlamayı ihlal ederek avlanan 2 kişiye ceza yazıldı
24.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:08
Edirne'de yasağı ihlal ederek avlanan 2 kişiye para cezası uygulandı.
Edirne'de yasağı ihlal ederek avlanan 2 kişiye para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi ekiplerince, koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.
Meriç'in Büyükaltıağaç köyünde Ergene Nehri'nin taşkın sahasında tekneyle avlanan 2 kişiye, yasak günde avlandıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı ve haklarında işlem başlatıldı.
Ekipler ses cihazına, avcıların kullandığı 12 mühre ördeğe ve vurulan 2 ördeğe el koydu. DKMP ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı