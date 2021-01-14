Edirne'de kısıtlamayı ihlal eden yabancı uyruklu 4 kişiye para cezası
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Edirne'de kısıtlamayı ihlal eden yabancı uyruklu 4 kişiye para cezası

14.01.2021 01:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 01:34
Edirne'de kısıtlamayı ihlal eden yabancı uyruklu 4 kişiye para cezası

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Fas uyruklu 4 kişiye para cezası verildi.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Fas uyruklu 4 kişiye para cezası verildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama kapsamında farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi. Trafikte seyreden araçlar durdurularak izin belgeleri kontrol edildi.

Saraçlar Caddesi'nde gece devriyesi yapan bekçiler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aracın içerisindeki 1'i kadın 4 kişiyi inceleyen bekçiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Fas uyruklu kişilerin belgelerini kontrol etti.

İstanbul'da yaşadığı belirlenen yabancı uyruklulara, kısıtlamayı ihlal ettikleri için para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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