Edirne'de kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücüler denetim noktasında yakalandı

Edirne'de, polis ekipleri yaptıkları denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden sürücülere ceza uyguladı.

Edirne'de, polis ekipleri yaptıkları denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden sürücülere ceza uyguladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

İlhami Ertem Caddesi'ndeki denetimlerde ekiplerin "dur" ihtarına alkollü U.K, Muammer Aksoy Caddesi'nde yakalandı.

U.K'ye "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek", "alkollü araç kullanmak" ve "muayenesiz araç kullanmaktan" toplam 4 bin 990 lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Alkolmetre ölçümü yaptırmak istemedi

DSİ kavşağındaki uygulamada durdurulan bir diğer sürücü de bir süre alkolmetreyi ölçümü yaptırmak istemedi.

Yapılan kontrol sonucu alkollü olduğu belirlenen Y.A'ya "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek" ve "alkollü araç kullanmak" suçlarından 4 bin 474 lira ceza uygulandı, Y.A'nın ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar