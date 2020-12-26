Edirne'de kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücülere para cezası kesildi
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Edirne'de kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücülere para cezası kesildi

26.12.2020 00:15 | Son Güncelleme: 26.12.2020 00:18
Edirne'de kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücülere para cezası kesildi

Edirne'de polis ekiplerinin denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücülere para cezası uygulandı.

Edirne'de polis ekiplerinin denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücülere para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentteki farklı noktalarda denetim yaptı.

Şükrüpaşa Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi önündeki denetimde ticari taksiler, motosikletli kuryeler ve araçlar durdurularak sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi.

Polis ekipleri sürücülere alkol testi de yaptı. Denetimde 3 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü araç kullandıkları için para cezası uygulanan ve ehliyetlerine el konulan sürücülere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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