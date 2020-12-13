Edirne'de kısıtlamaya uymayan ve polise mukavemet eden alkollü sürücü polis merkezine götürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edirne'de kısıtlamaya uymayan ve polise mukavemet eden alkollü sürücü polis merkezine götürüldü

13.12.2020 00:03 | Son Güncelleme: 13.12.2020 00:06
Edirne'de kısıtlamaya uymayan ve polise mukavemet eden alkollü sürücü polis merkezine götürüldü

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polise mukavemet eden alkollü sürücü polis merkezine götürüldü.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve polise mukavemet eden alkollü sürücü polis merkezine götürüldü.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kentin birçok noktasında denetim yapıldı.

Ekipler Güney Çevre Yolu'nda A.O'nun kullandığı 21 ABK 072 plakalı otomobili durdurdu.

Polis ekipleri maskesi olmayan A.O'yu maskesini takması için uyardı.

Alkol kontrolü yapmak isteyen ekiplere zorluk çıkaran A.O, uzun süre alkol ölçümü yaptırmak istemedi.

Alkol testinde 148 promil alkollü çıkan A.O, polisin kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle hakkında cezai işlem yaptığı tutanağı yırttı.

Polis ekiplerine mukavemet gösteren A.O. polis merkezine götürüldü, aracı ise çekiciyle otoparka çekildi.

Öte yandan denetimde ehliyeti olmayan bir sürücüye de ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşı ceza yedi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşı ceza yedi
Kısıtlamada polisten kaçarken motosikletli kuryeye çarpan alkollü sürücüye 11 bin lira ceza
Kısıtlamada polisten kaçarken motosikletli kuryeye çarpan alkollü sürücüye 11 bin lira ceza
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden 71 yaşındaki sürücü maskesiz ve alkollü yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Öykü Çelik Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Sörloth Pierre Webo Ali Palabıyık Enner Valencia Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk İzmir Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne'de kısıtlamaya uymayan ve polise mukavemet eden alkollü sürücü polis merkezine götürüldü - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 00:07:48. #1.14#
title