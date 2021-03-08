Edirne'de kısıtlamaya uymayan 332 kişiye 834 bin 300 lira ceza uygulandı
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Edirne'de kısıtlamaya uymayan 332 kişiye 834 bin 300 lira ceza uygulandı

08.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:02
Edirne'de kısıtlamaya uymayan 332 kişiye 834 bin 300 lira ceza uygulandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 1 haftada yapılan kontrollerde 332 kişiye 834 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 1 haftada yapılan kontrollerde 332 kişiye 834 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 1-8 Mart tarihleri arasında Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan, sokağa çıkma kısıtlamasında izinli olmadığı halde dışarıda bulunan 332 kişiye 834 bin 300 lira ceza verildi.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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