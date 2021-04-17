EDİRNE'DE, KISITLAMAYA RAĞMEN KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EDİRNE'DE, KISITLAMAYA RAĞMEN KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE Kızılay Kan Merkezi, sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç duyanlara ulaştırılmak üzere kan vermek isteyenler için Saraçlar Caddesi'nde bağış çadırı kurdu.

EDİRNE Kızılay Kan Merkezi, sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç duyanlara ulaştırılmak üzere kan vermek isteyenler için Saraçlar Caddesi'nde bağış çadırı kurdu. Kan vermek isteyenlerin kısıtlamadan muaf tutulduğu kampanyayı destekleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kan bağışına davet etti.

Edirne Kızılay Kan Merkezi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu da mesai yaparak, kana ihtiyacı olanların umudunu tazeledi. Şehir merkezindeki Saraçlar Caddesi'nde kan bağışı çadırı kuran Kızılay, mesaj da göndererek, kan bağışında bulunulmasını talep etti. Kan bağışı yapacakların kısıtlamadan muaf tutulduğu kampanyaya Edirne Belediye başkan yardımcıları Ertuğrul Tanrıkulu ve Hüsnü Güler de destek verdi.

'İHTİYACIMIZ OLMADIĞINDA DA KAN VERMELİYİZ'

Özellikle pandemi döneminde Kızılay'ın çok yoğun çalıştığını belirten Ertuğrul Tanrıkulu, kendilerinin de destek vermek istediklerini belirtti. Tanrıkulu, 'Bu pandemi sırasında gerçekten kan ihtiyacımız çok arttı. Bu hafta içerisinde bize ziyaretlerde bulundular, belediyemize geldiler Kızılay yetkilileri. Durumu anlatınca çok üzüldüm; çünkü bir yakınımıza, kendimize kan ihtiyacı olduğu zaman nasıl seferber olduğumuzu, Kızılay'ı nasıl canhıraş aradığımızı çok iyi biliyorum. Daha dün Lüleburgaz'dan B Rh negatif için Edirne'ye kadar ulaştı arkadaşlar. O nedenle ihtiyacımız olmadan da biz kan vermeliyiz ve Kızılay'a bu anlamda burada bir farkındalık yaratalım istedik' dedi.

Halkı Kızılay'a, kan verme konusunda destek olmaya çağıran Tanrıkulu, 'Ne olur Kızılay'a destek olalım, kan verelim, kan dostu olalım, can dostu olalım ve bir kanla 3 kişinin hayatının kurtulabileceğini de bilelim' diye konuştu.

'1 ÜNİTE KAN 3 KİŞİNİN HAYATINI KURTARIYOR'

Kan vermek isteyenlerin Kızılay'dan randevu alabileceğini ve böylelikle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklarını kaydeden Edirne Kızılay Kan Merkezi'nde görevli Dr. Ahmet Sait Turut da 'Kan bağışı hayati bir öneme sahip. İnsanların hayatlarında çok ayrı yere sahip olduğu için kan bağışının mutlaka alınması lazım; çünkü insanların hayatına dokunuyor. Bundan dolayı da sağ olsun halkımız, kan bağışı için geliyorlar. Bu konuda ciddi manada destek veriyorlar. Bugün akşam saat 23.00'e kadar buradayız. Halkımızı kan bağışına bekliyoruz. Unutmamak gerekir ki yapılan bir ünite kan bağışı 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Bu nedenle halkımızı bekliyoruz' dedi.

EDİRNE'DE, KISITLAMAYA RAĞMEN KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ
EDİRNE'DE, KISITLAMAYA RAĞMEN KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ
EDİRNE'DE, KISITLAMAYA RAĞMEN KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ
EDİRNE'DE, KISITLAMAYA RAĞMEN KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ
EDİRNE'DE, KISITLAMAYA RAĞMEN KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ
EDİRNE'DE, KISITLAMAYA RAĞMEN KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ
EDİRNE'DE, KISITLAMAYA RAĞMEN KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ
EDİRNE'DE, KISITLAMAYA RAĞMEN KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ
EDİRNE'DE, KISITLAMAYA RAĞMEN KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Mario Draghi Meral Akşener Yıldırım Akbulut
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Ebru Gündeş Burak Sergen
Spor Ryan Babel Arda Turan Fatih Terim Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EDİRNE'DE, KISITLAMAYA RAĞMEN KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 17:16:08. #1.14#

title