Edirne'de kısıtlamada denetimler artırıldı
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Edirne'de kısıtlamada denetimler artırıldı

27.02.2021 18:28 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:32
Edirne'de kısıtlamada denetimler artırıldı

Edirne'de kısıtlamada denetimler artırıldıEDİRNE'de koronavirüs vakalarında artış yaşanmasının ardından sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasıyla polis ekipleri kentte denetimi artırdı.

Edirne'de kısıtlamada denetimler artırıldı

EDİRNE'de koronavirüs vakalarında artış yaşanmasının ardından sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasıyla  polis ekipleri kentte denetimi artırdı. Kentin giriş çıkışlarında ve tüm kavşaklarında kontol noktası oluşturan polis seyir halindeki tüm araçları kontrol ederken park ve sokaklarda da kalabalık oluşmaması için vatandaşı uyararak önlem aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınının etkisini artırdığı iller arasında Edirne'nin de olduğunu açıklamasının ardından tedbirler artırıldı. Hafta sonu  sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri kentin giriş ve çıkışlarında olmak üzere tüm kavşaklarda  uygulama noktası oluşturdu. Gelen araçların tek tek kontrol edildiği noktalarda izin belgesi olanların gitmesine izin verilirken olmayanlara ceza uygulandı. Hava sıcaklığının 21 dereceyi bulmasıyla güneşli havada vatandaş park ve sokaklarda kalabalık oluşmasını önlemek için polis ekipleri adeta nöbet tuttu. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler sokaklarda kalabalık oluşturan vatandaşlara da cezai işlem uyguladı. Uygulamaya takılan vatandaşlarda yapılan denetimlerden memnun olduklarını söyledi. Edirne Valiliği'de bugün basına yaptığı yazılı açıklama ile Mart aynın ilk gününden itibaren kentte yeni uygulamalara geçilebileceği mesajı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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