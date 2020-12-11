Kısıtlama öncesi hareketlilik arttı
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Kısıtlama öncesi hareketlilik arttı

11.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:53

Edirne'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk oluşan pazar yerinde ekipler vatandaşları kural ihlali yapmamaları yönünde sık sık uyardı.

Edirne'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk oluşan pazar yerinde ekipler vatandaşları kural ihlali yapmamaları yönünde sık sık uyardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde marketler ve pazarda hareketlilik yaşandı.

Kısıtlama nedeniyle iki haftadır bir gün önce kurulmaya başlanan 1. Murat Mahallesi'ndeki pazarda da yoğunluk gözlendi.

Zaman zaman polis ekipleri ve zabıta pazarda denetimler yaparak yoğunluğun kuralların önüne geçmesini önlemeye çalıştı.

Kurallara uymayan esnaf ve vatandaşlara ceza uygulandı.

Kısıtlama öncesi hareketlilik arttı
Kısıtlama öncesi hareketlilik arttı
Kısıtlama öncesi hareketlilik arttı
Kısıtlama öncesi hareketlilik arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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