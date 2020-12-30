Edirne'de kırsal turizm ve agroturizmin gelişmesi için çalışma başlatıldı

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) Başkanı Bülent Bacıoğlu, kentte agroturizm ve kırsal turizmin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) Başkanı Bülent Bacıoğlu, kentte agroturizm ve kırsal turizmin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Bacıoğlu, AA muhabirine, kentte son dönemde ekimi yaygınlaşan aromatik bitkilerin agroturizmin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Aromatik bitkilerin görselliğiyle ön plana çıktığını vurgulayan Bacıoğlu, "Özellikle bunların hasat döneminde ciddi bir turist hareketliliği oluyor. Bunu bilinçli ve bir planlama çerçevesinde yapmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem tarımsal üründen elde edilen gelirden hem de turizm açısından faydalı çalışmalar yapılabilir." dedi.

Bacıoğlu, Edirne'nin tarih, kültür ve din turizminde en çok ziyaret edilen kentlerin başında geldiğini, kentin agroturizm ve kırsal turizm alanında da gelişmesi için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Geleceğe dönük açılımlar yapılması gerektiğini ifade eden Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Küçük çiftliklerin ve organik tarım çalışmalarının turizme çok değer katacağını biliyoruz. Küçük bir bağ üreticisi, küçük bir lavanta bahçesinden bir turizm değeri çıkarmak mümkündür. Gelecekte özellikle Lalapaşa bölgesinde bungalov tarzı küçük otellerin olabileceğini öngörüyorum. Bu konuda dernek olarak yatırımcılara elimizden gelen desteği vereceğiz.

Görüyoruz ki küçük otellere bir eğilim var. Kırsal alanda, doğayla iç içe olan yerler talep görüyor. Şehirlerin yoğunluğundan, salgının etkilediği alanlardan kaçıp doğada olmak isteyenler için bu tür yerler önemli. Gelecek yıllar içinde köylerde bu tarz nitelikli otellerin açılmasını sağlamak lazım. Yerel ürünlerin kullanıldığı, o bölgenin doğasının yansıtıldığı ürünler olmalı. Diğer turistik ürünlerle harmanlanıp turistlere sunulmalı. Gelecek kırsalda."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar