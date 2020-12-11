Edirne'de kırmızı ışık ihlali yapanlar "drone"dan kaçamadı
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Edirne'de kırmızı ışık ihlali yapanlar "drone"dan kaçamadı

11.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:06
Edirne'de kırmızı ışık ihlali yapanlar

Edirne'de trafik ekipleri "drone" destekli denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Edirne'de trafik ekipleri "drone" destekli denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda "drone" ile denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi. Kurallara uymayan sürücülere, ceza yazıldı.

Denetimlerin düzenli süreceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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