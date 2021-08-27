Edirne'de kirli akan Kazanova Deresi temizleniyor

Edirne'de, kirli akan Kazanova Deresi'nde temizlik çalışması başlatıldı.

Edirne'de, kirli akan Kazanova Deresi'nde temizlik çalışması başlatıldı.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kirlilik nedeniyle siyah akan ve çöplerle dolan derede iş makineleriyle temizlik yapıyor.

Dere kenarında büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Mustafa Yıldırımlı, AA muhabirine, başlatılan çalışmadan memnun olduğunu söyledi.

Temizlik çalışmasının insan ve hayvan sağlığı açısından faydalı olduğunu belirten Yıldırımlı, "Çalışmanın her sene olmasını istiyoruz. Düzenli temizlik olmadan kirliliğin bitme şansı yok. 5 kilometre boyunca bütün pislik burada toplanıyor. Taşkınlar ve sellerle gelen kirlilik bu bölgeye yığılıyor. Su çekilince de burada böyle kalıyor, birikiyor. Temizlenmesi çok iyi. Yatağın açık olması da gerekli ki temiz su akışı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar