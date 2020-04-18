Edirne'de Kırkpınar ve Kakava Şenlikleri "sembolik" düzenlenecek
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Saraçlar Caddesi, Recep Gürkan, Kırkpınar, Edirne, Güncel

Edirne'de Kırkpınar ve Kakava Şenlikleri "sembolik" düzenlenecek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile Kakava Şenliklerinin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sembolik" düzenleneceğini söyledi.

18.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:02
Edirne'de Kırkpınar ve Kakava Şenlikleri

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile Kakava Şenliklerinin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sembolik" düzenleneceğini söyledi.

Saraçlar Caddesi'nde koronavirüs tedbirleriyle ilgili denetimlerde bulunan Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 658 yıldır kesintisiz düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl sembolik de olsa yapılacağını belirtti.

Kırkpınar'ın her ortamda devam ettiğini anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Dünyada olimpiyatların kesintisi var ama Kırkpınar'ın yok. Bu yıl 659. kez 29 Haziran-5 Temmuz'da yapacaktık. O tarihe kadar krizin biteceğini öngörüyoruz ama bitmezse 31 Aralık'a kadar zamanımız var. Sembolik de olsa, Kırkpınar'ı iki pehlivanla da olsa güvenlik tedbirlerini alarak yapmak niyetindeyiz. 658 yıllık bir geleneğin sürekliliğini sağlamak da görevlerimizden biri ama sağlık ve hijyen koşullarına azami dikkat ederek."

Kakava ateşi "sosyal mesafeyle" yanacak

Gürkan, bazı festivallerin ertelendiğini ancak 1400 yıldır 5 Mayıs'ta yapılan Kakava Şenlikleri'nin ertelenmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Kakava ateşini yakmayı planladıklarını vurgulayan Gürkan, "5 Mayıs'ta sosyal mesafeyi de dikkate alarak sadece ben, Sayın Valimize arz edeceğim katılırsa o ve bir de Romanları temsilen çeribaşı arkadaşımızı alacağız, ateşi ikimiz ya da üçümüz yakarak Kakava geleneğini sembolik de olsa devam ettirmiş olacağız. Sosyal mesafeli bir ateş yanacak. Sağlığı koruyarak geleneklerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Edirne Belediyesinden caddedeki kalabalığa "altyapı çalışmalı" önlem

Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı ilk günden beri Saraçlar Caddesi'ne mümkün olduğunca az vatandaşın girmesi için Valilikle beraber çaba gösterdiklerini söyledi.

Caddedeki insan yoğunluğunu azalttıklarını, dükkanların birçoğunun kapandığını anlatan Gürkan, ancak bazı vatandaşların yine de caddeye geldiklerini aktardı.

Bu nedenle aralıkta başladıkları altyapı çalışmalarına Saraçlar Caddesi'ni de eklediklerini aktaran Gürkan, "Biz de bir taşla iki kuş vurma misali hem sirkülasyon azalmışken 'bu şehrin en işlek caddesinin altyapısını bitirelim' dedik hem de 'altyapıya başlayarak Saraçlar Caddesi'ni girilmez hale getirelim ki vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça bu caddeye gelmesinler, burada toplanmasınlar ve temas riskini azaltalım' istedik." ifadelerini kullandı.

Gürkan, koronavirüsle mücadelede 250 binden fazla maske, 100 bine yakın eldiven, 15 bine yakın kolonya dağıttıklarını, apartman ve sitelerde düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri yaptıklarını bildirdi.

"Edirne İmece" uygulaması

Gürkan, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması amacıyla "Edirne İmece" uygulamasını hayata geçirdiklerini, uygulamanın ios ve android tabanlı telefonlara indirilebildiğini anlattı.

Gürkan, şunları kaydetti:

"Dinimizin de bize emrettiği gibi 'veren elin alan eli görmediği' bir sistem bu. Nakdi bağış yok. Vatandaşlarımız cep telefonlarına bu uygulamayı indirerek bağışlarını yapabilirler. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız gıda, kitap, kırtasiye, oyuncak veya hijyen malzemesi bağışlayabilir. Yardım almak isteyen vatandaşlarımız da uygulama üzerinden başvuru yaparak bize ulaşabilirler. Üç günde 6 bin vatandaşımız bu uygulamayı indirdi. Daha da artacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA

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