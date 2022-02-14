Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonrası "hırsızlık" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan H.A, E.İ ve S.S'yi yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Kapalı Cezaevine gönderildi.