Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü tutuklandı - Haberler
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Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü tutuklandı

AA, İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonrası "hırsızlık" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan H.A, E.İ ve S.S'yi yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Kapalı Cezaevine gönderildi.

AA / İlker Gürel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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