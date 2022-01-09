Edirne'de kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

EDİRNE (İHA) - Edirne'de bir kurumun bahçesinde hayvanların soğuktan korunmaları için yapılan kulübede kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Edirne'de soğuktan hayvanların korunması için kurum bahçesinde yapılan kulübede dost olan kedi ve köpek birbirlerinden hiç ayrılmıyor. Birbirlerine düşman olarak bilinen köpek ve kedinin dostluğu görenleri şaşırtırken, Edirne Tapu Müdürlüğü'ne işlemlerini yapmak için gelen vatandaşlar kedi ve köpeklerin birbirine gösterdiği sevginin tüm insanlara örnek olacak bir durum olduğunu söylediler.

Kedi ve köpeğin dostluğunu görünce şaşırdığını ifade eden İdris Bulunç, "Normalde bir kedi ve köpeğin dostluğu beklenecek bir şey değil ama bizim kurumda küçüklükten beri aldığımız kedi ve köpekler oyun oynayarak beraber büyüdüler. Ayrıca bu dostluğu gören vatandaşlarımız için de moral motivasyon kaynağı oluyor" dedi.

Pek rastlanan bir durum olmadığını belirten Batuhan Kara, "Birbirine düşman olan iki hayvanın sevgi çerçevesinde birbirleriyle yemeklerini paylaşması tüm insanlara örnek olması gereken bir durum. Yani her şeyi konuşarak sevgi çerçevesinde halledebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Serkan Okbay da, kedi ve köpeğin samimi bir ortamının olduğunu ve çok şaşırdığını ifade ederek, "Çünkü tabiatta birbirinden uzak durması gereken iki cins hayvan bir araya gelmiş ve çok iyi anlaşıyorlar" dedi. - EDİRNE