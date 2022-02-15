Giresun, Ordu ve Artvin'de KDV indirimi denetimi yapıldı

EDİRNE (AA) - Giresun, Ordu ve Artvin'de ekipler, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Giresun Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde marketler denetlendi.

Ekipler, vatandaşların satın aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinde KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, vatandaşların oluşabilecek mağduriyetlerinin önüne geçmek için raf etiket fiyatı ile kasa etiket fiyatının uyup uymadığı konusunda denetimlere hız kazandırdıklarını belirtti.

Vatandaşların etiket ve kasa arasındaki fiyata dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle haksızlığa fırsat verilmemesi yönünde çok sağlam çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere güveni çok önemli. Gerek fiyat artışı, gerekse diğer mağduriyetler konusunda yasalar çerçevesinde kimseye göz açtırmayacağımızın da bilinmesini isterim. Vatandaşlarımızdan ricamız faturalarında KDV oranını yüzde 1 olarak yazdığına dikkat etmeleridir. Devletimizin bu konudaki kararlı duruşuna, bizler de sahada zabıta ekiplerimiz ile destek vermeye devam edeceğiz."

Ordu

Ordu'da da temel gıda maddelerindeki fiyatlara yönelik denetim yapıldı.

Kentte oluşturulan ekiplerce marketler de dahil temel gıda maddelerinin satışı yapılan noktalarda, KDV indirimiyle ilgili fiyatlar kontrol edildi.

Ekipler, KDV indiriminin ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konuları denetledi.

Artvin

Artvin'de temel gıda satışı yapan yerler denetlendi.

İl Ticaret Müdürlüğü ve Defterdarlık yetkililerinden oluşan heyet, kentteki marketler başta olmak üzere gıda maddelerinin satışının yapıldığı iş yerlerinde KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle denetim başlattı.

Yapılan denetimde satın alınan ürünlerin yazar kasa fişlerinde KDV oranın yüzde 1 olarak uygulanıp uygulanmadığı ile ürünlerin yeni fiyatlarının eski fiyatlarla kıyaslanarak indirim oranına uygun olup olmadığı denetlendi.

Öte yandan, raflardaki etiket fiyatı ile kasada uygulanan fiyat arasında fark olup olmadığı da kontrol edildi.