Edirne'de kaza yapan midibüs sürücüsü öldü
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Edirne'nin Keşan ilçesinde kaza yapan midibüs sürücüsü hayatını kaybetti.
Edirne'nin Keşan ilçesinde kaza yapan midibüs sürücüsü hayatını kaybetti.
Uzunköprü istikametinden Keşan yönüne giden C.D. (58) idaresindeki 22 LM 603 plakalı midibüs, Maltepe köyü girişindeki kavşağa geldiği sırada kontrolden çıkarak kavşaktaki kaldırım taşlarına çarpıp toprak alana girdi.
Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri