EDİRNE'DE KAZA YAPAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ BABAM DUYARSA BEN NE YAPACAĞIM

EDİRNE'de ehliyetsiz sürücü E.B.K. (17), yönetimindeki otomobil, şerih ihlali sonucu karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

EDİRNE'de ehliyetsiz sürücü E.B.K. (17), yönetimindeki otomobil, şerih ihlali sonucu karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazadan sonra takla atan otomobilden şans eseri yara almadan kurtulan E.B.K, olay yerine gelen polislere endişesini ifade ederek, Babam duyarsa ben ne yapacağım? dedi. Kaza, saat 21.00 sıralarında Edirne-Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde meydana geldi. E.B.K. yönetimindeki 22 ADD 051 plakalı otomobil, iddiaya göre şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen M.Ç. yönetimindeki 22 AB 933 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle E.B.K.'nin kullandığı otomobil takla atıp yol kenarına devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı sürücü ve araçta bulunanları sağlık kontrolünden geçirdi.

'ŞERİT İHLALİ YAPTI'

Kazayı hafif sıyrıklarla atlayan sürücü M.Ç., Bahçeyi sulamak için Kapıkule istikametine gidiyordum. Karşı şeritten çok hızlı gelen araç benim şeridime geçerek bana çarptı. Çok korktum dedi.

'BABAM DUYARSA BEN NE YAPARIM'

Kazadan sonra takla atan otomobilde yara almadan kurtulan ehliyetsiz sürücü E.B.K. ise olay yerine gelen polislere, Babam duyarsa ben ne yapacağım diyerek paniğe kapıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı