Edirne'de kaza: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Edirne'de kaza: 1 yaralı Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki kamyona çarptı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de kaza: 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki kamyona çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Aytunç Kaçar yönetimindeki 34 PPZ 39 plakalı otomobil park halindeki kamyona çarptı. Kazada sürücü Kaçar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otomobil yoldan, kaza mahallinden alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de kaza: 1 yaralı

Edirne'de kaza: 1 yaralı

Edirne'de kaza: 1 yaralı

Edirne'de kaza: 1 yaralı

Edirne'de kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa

Otomobil, Edirne, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title