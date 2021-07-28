Edirne'de kaymakamlıklardan "aşı olun" çağrısı
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Edirne'de kaymakamlıklardan "aşı olun" çağrısı

Edirne'de kaymakamlıklardan 'aşı olun' çağrısı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'nin İpsala ve Enez kaymakamlıkları, Kovid-19 vaka sayısındaki artışa dikkati çekerek, "aşı ve tedbir" çağrısında bulundu.

Edirne'nin İpsala ve Enez kaymakamlıkları, Kovid-19 vaka sayısındaki artışa dikkati çekerek, "aşı ve tedbir" çağrısında bulundu.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının son 2 haftadır artış gösterdiği belirtildi.

Salgına karşı tedbirli olunması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe merkez mahallelerimizde ve tüm köylerimizde önümüzdeki günlerde aşı stantları kurulacak olup herhangi bir randevu aranmaksızın aşı olmak isteyen vatandaşlarımıza hizmet verilecektir. Aşısını olmayan özellikle 18-35 yaş arası tüm vatandaşlarımızı kurulacak stantlarımıza ve hastanemize aşı olmaya davet ediyoruz. Mahalle ve köylerimizdeki aşı programı bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır. Daha sağlıklı günlerde buluşabilmek için lütfen aşımızı olalım, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya titizlikle devam edelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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