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Son Dakika | Kaybolan yaşlı kadın AFAD ve jandarma tarafından bulundu

AA - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

EDİRNE (AA) - Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, AFAD ve jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

Havsa ilçesine bağlı Çukurköy'de yaşayan 83 yaşındaki Sabber Erdi sabah saatlerinde kayboldu.

Erdi'den haber alamayan ailesi jandarmaya başvurdu.

AFAD ve jandarma ekipleri, Erdi'nin bulunması için köy çevresinde arama çalışması yaptı.

Jandarma komando timlerinin katıldığı, iz takip köpeğinin de kullanıldığı çalışma sonucu yaşlı kadın bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Erdi, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Son Dakika | Kaybolan yaşlı kadın AFAD ve jandarma tarafından bulundu

Son Dakika | Kaybolan yaşlı kadın AFAD ve jandarma tarafından bulundu

Son Dakika | Kaybolan yaşlı kadın AFAD ve jandarma tarafından bulundu

Son Dakika | Kaybolan yaşlı kadın AFAD ve jandarma tarafından bulundu

Son Dakika | Kaybolan yaşlı kadın AFAD ve jandarma tarafından bulundu

AA / Güncel

Jandarma, Edirne, AFAD, Güncel, Haberler

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