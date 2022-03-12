Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu - Haberler

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Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu

Demirören Haber Ajansı - Olgay Güler - Güncel
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Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde kaybolan Sabber Erdi (83), jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - EDİRNE'nin Havsa ilçesinde kaybolan Sabber Erdi (83), jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu.

Havsa'ya bağlı Çukurköy'de yaşayan Sabber Erdi, sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinin haber alınamadı. Ailesi ve köylüler, yaptığı aramadan sonuç alamayınca durum İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD'a bildirildi. Ekiplerin köy çevresinde yaptığı ve iz takip köpeklerinin de yer aldığı aramada Erdi, akşam saatlerinde köy yakınlarında bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen erdi, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.


Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu

Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu

Edirne'de kaybolan yaşlı kadın, jandarma ve AFAD ekiplerince bulundu

Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Güncel

Hisarcık, Jandarma, Havsa, AFAD, Güncel, Haberler

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