Edirne'de kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı
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Edirne'de kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'de kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

Edirne'de kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Yolüstü köyünde yaşayan Nejat Özer, İl Jandarma Komutanlığına başvurarak babası Abdi Özer'in (80) Tunca Nehri kıyısındaki balıkçı teknesinin yerinde olmadığını, babasından dünden beri haber alamadığını bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri Tunca Nehrinde zodyak botlarla ve drone ile kayıp Özer'i arama çalışmalarına başladı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın balık adamların da katılmasıyla devam edileceği belirtildi.

Edirne'de kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı
Edirne'de kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı
Edirne'de kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı
Edirne'de kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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