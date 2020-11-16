Edirne'de kaybolan alzaymır hastaları ya da zihinsel engelliler "Akıllı saat" ile bulunacak
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Edirne'de kaybolan alzaymır hastaları ya da zihinsel engelliler "Akıllı saat" ile bulunacak

16.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:44
Edirne'de kaybolan alzaymır hastaları ya da zihinsel engelliler

Edirne'de kaybolan alzaymır hastası ya da zihinsel engelli kişilerin yerini tespitte "Akıllı saat" kullanılacak.

Edirne'de kaybolan alzaymır hastası ya da zihinsel engelli kişilerin yerini tespitte "Akıllı saat" kullanılacak.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaybolan alzaymır hastası ya da zihinsel engelli kişilerin yerini tespit edebilmek için "Akıllı saat" projesi hayata geçirildi.

Alzaymır hastası ve zihinsel engelli kişilerin kaybolmasını önlemek ve kaybolduklarında en kısa sürede bulunmasını sağlamak amacıyla geliştirilen projede, ailelerin talepleri doğrultusunda Enez ilçesinde biri otizm, biri alzaymır ve biri de zihinsel engelli üç kişiye akıllı saat ve bir yakınının telefon numarasının yazılı olduğu künyeler teslim edildi.

Akıllı saatlerin, aileler tarafından internet hatlarının temin edilmesi sonrası kullanılmaya başlanacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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