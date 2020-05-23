Edirne'de kaybolan 61 yaşındaki kadın aranıyor Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dünden bu yana kayıp olan 61 yaşındaki kadın aranıyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dünden bu yana kayıp olan 61 yaşındaki kadın aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Kavakayazma köyünde oğlu ile yaşayan Fatma Günay'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama çalışması başlattı.

AFAD drone ile jandarma ekipleri de iz takip köpeği ile arazide ve ormanlık alanda arama gerçekleştiriyor.

Günay'ı arama çalışmaları 13 saattir devam ediyor.

Kaynak: AA