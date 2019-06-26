EDİRNE'DE KATLİAM GİBİ KAZA; MİNİBÜSE DOLDURULAN 40 GÖÇMENDEN 10'U ÖLDÜ

Edirne'nin Meriç ilçesinde, jandarmanın 'dur' ihtarında bulunduğu minibüsün sürücüsü, kaçtı. Aşırı hız nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, kavşaktaki dükkana daldı. Kazada, koltukları olmayan, penceresiz minibüsün içine doldurulan yabancı uyruklu kaçaklardan 10'u öldü, 30'u da yaralandı. Ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları devam ederken, aralarında durumunun ciddi olduğu belirtilen yaralıların tedavileri ise hastanelerde sürüyor.

Kaza, saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Kaçak göçmenlerin Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek için kullandığı güzergahlardan biri olan Meriç ilçesinin Büyük Doğanca Mahallesi'nde jandarma ekipleri, önlem aldı. Ekipler, sabaha karşı bölgeden geçen minibüsün sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, hızlanarak, yoluna devam etti. Bir süre sonra minibüs, aşırı hız nedeniyle kavşakta kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dükkana daldı. Ortalık savaş alanına dönerken, kaza sonrası bölgeye, çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, koltukları olmayan, penceresiz minibüsün içine balık istifi gibi doldurulan yabancı uyruklu kaçak göçmenlerden 10'unun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 30 göçmen ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Ölen ve yaralanan kişilerin, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan, buradan da Yunanistan'a geçmek isteyen kaçaklar olduğu tespit edildi.

Edirne Valiliği de kazayla ilgili açıklama yaptı. Minibüs sürücüsünün jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp, yoluna devam ettiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi

26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç sürücüsü ihtara uymayıp hızla kaçmış olup, merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup, 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz denildi.

Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, ilçelerinin kaçak göçmenlerin geçiş güzergahı olduğunu belirterek, Burada kaçak göçmenlere sıkça rastlıyoruz. Ama bugün katliam gibi bir kaza yaşadık ve çok üzüldük. Yunanistan'a sınır olan bölgemizde tedbirler alınmasına rağmen, bunların ülkeye giriş noktalarında da önlem alınması gerekiyor. Oralarda tedbir alınırsa bu tür üzücü olaylar yaşanmaz. Biz tespit ettiğimiz insan kaçakçılığı yapan şahısları tespit edip, valilik ve emniyetle paylaştık. O kişilerin yakalanarak cezalandırılmalarını sağlamak gerekiyor. Hükümetimizin alacağı tedbirlerle bu iyin sonlanacağına inanıyoruz. Çünkü göçmenlerin gelişleri devam ediyor dedi.

Kazanın yaşandığı cadde üzerine lokanta işleten Nazmi Deniz, işyerinde bulunduğu sırada dışarıdan büyük bir gürültü duyduğunu belirterek, Çok yüksek bir sesle birlikte dışarıya koştum. Arabanın içinde ağlamalar ve çığlık sesleri geliyordu. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, minibüsün kapısını balyozla kırıp yaralıları çıkardı. Korkunç bir görüntüydü dedi.

Kaynak: DHA